Optimistischer Ausblick

Steyr Motors hat die Bilanz für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und mit einem deutlichen Umsatzwachstum sowie einer stark gestiegenen Profitabilität überzeugt. Der Motorenhersteller erwartet auch für 2025 weiteres starkes Wachstum. Die Aktie von Steyr Motors setzt daraufhin ihre Rally fort.

• Steyr Motors 2024 mit Vervielfachung des bereinigten EBIT

• Nachfragewachstum sorgt für starken Ausblick

• Steyr Motors-Aktie weiter auf der Überholspur

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Motorenhersteller Steyr Motors einen Umsatz von 41,7 Millionen Euro, was einem Anstieg von 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die positive Entwicklung ist laut Unternehmensangaben vor allem auf die hohe Nachfrage nach Hochleistungsaggregaten im Defense-Bereich zurückzuführen, der mit 61 Prozent den größten Umsatzanteil stellte. Daneben vervielfachte sich das bereinigte EBIT von Steyr Motors im abgelaufenen Geschäftsjahr und kletterte von 3,6 Millionen Euro im Vorjahr auf nun 10,1 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge stieg auf 24,3 Prozent (Vorjahr: 9,4 Prozent).

"Wir erleben derzeit ein sehr dynamisches Nachfragewachstum für unsere Produkte im Defense-Bereich, aber auch im zivilen Sektor. Unsere Expansionsaktivitäten insbesondere nach Asien, wo wir vor allem bei maritimen Anwendungen unsere Expertise und Marktposition nutzen, tragen Früchte", erklärte CEO Julian Cassutti laut Pressemitteilung. Steyr Motors hatte in den vergangenen Monaten neue Märkte erschlossen und seine internationale Präsenz durch strategische Kooperationen erweitert.

Prognose für 2025: Steyr Motors peilt Wachstum von mindestens 40 Prozent an

Auch der Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 ist optimistisch: So plant Steyr Motors laut der Unternehmensmitteilung einen Umsatzanstieg von mindestens 40 Prozent und rechnet mit einer EBIT-Marge von deutlich über 20 Prozent. Angetrieben werden soll das Wachstum durch verstärkte Aktivitäten in Asien, der MENA-Region sowie Nord- und Südamerika.

Ein entscheidender Erfolgsfaktor dürfte auch der hohe Auftragsbestand sein: Festaufträge, Rahmenaufträge und unverbindliche Verkaufszusagen würden sich laut Steyr Motors bereits aktuell bis Ende 2027 auf fast 200 Millionen Euro summieren. Zusätzlich würden aktuell weitere Kundengespräche laufen und die Marktprognosen für alle relevanten Märkte seien positiv.

"Wir haben die Transformation von Steyr Motors zu nachhaltiger Profitabilität erfolgreich abgeschlossen und werden die Wachstumschancen, die sich aus der Zeitenwende und den vor uns liegenden sicherheitspolitischen Herausforderungen sowie unserer internationalen Expansion ergeben, nutzen, um das Wachstum des Unternehmens voranzutreiben. Wir verfügen bereits jetzt über einen hohen Auftragsbestand, wir stehen in vielversprechenden Verhandlungen mit einer Reihe hochkarätiger Rüstungsunternehmen und forcieren unsere globale Expansion, sodass wir mit großer Zuversicht auf das laufende Jahr und darüber hinaus blicken", betonte Steyr Motors-CEO Casetti.

Nach Steyr Motors-Kursrally: Mutares will Beteiligung verringern

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares will ihre Beteiligung am Motorenbauer Steyr Motors nach dessen Kursrally der vergangenen Tage reduzieren. Mit dem Schritt solle der Streubesitz aufgrund einer sehr starken Investorennachfrage vergrößert werden, teilte das im Nebenwerte-Index SDAX notierte Unternehmen am Dienstagnachmittag mit.

Mutares will weiterhin eine wesentliche Aktionärin der Steyr zu bleiben, rechnet im Zuge des nun geplanten Anteilsverkaufs indes mit einem signifikanten Bruttoerlös. Erst jüngst hatte die Rally von Rüstungswerden auch die Aktien des Börsenneulings Steyr Motors erfasst. An diesem Dienstag markierten sie ein Rekordhoch von 390 Euro, Ende Februar hatten sie noch weniger als 20 Euro gekostet. Aktuell hält Mutaris knapp 71 Prozent der Anteile, der Streubesitz liegt lediglich bei gut 11 Prozent. Bei einem so geringen Streubesitz kann eine anziehende Investorennachfrage schnell zu einem engen Markt mit starken Kurssprüngen führen.

Steyr Motors-Aktie gibt weiter Gas

Im Dienstagshandel stieg die Aktie von Steyr Motors via XETRA letztlich um 10,09 Prozent auf 240,00 Euro, nachdem es zeitweise sogar um über 76 Prozent auf 384 Euro nach oben gegangen war. Erst am Montag hatte sich der Anteilsschein im XETRA-Handel mehr als verdoppelt und war bei 218,00 Euro (+142,22 Prozent) aus dem Handel gegangen.

