DAX aktuell

Der deutsche Leitindex erreichte am Dienstag ein neues Rekordhoch.

Der DAX stieg 0,48 Prozent höher bei 23.266,65 Punkten in den Handelstag ein. Mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket erreichte der deutsche Leitindex bei 23.476,01 Zählern einen neuen Höchststand und hielt sich auch im weiteren Verlauf im Plus. Letztlich ging er 0,98 Prozent stärker bei 23.380,70 Punkten in den Feierabend.

Am 6. März hatte das Börsenbarometer ein neues Rekordhoch erklommen und den Tag bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Schon damals war die Aufwärtsbewegung von der Aussicht auf schuldenfinanzierte Investitionen in Milliardenhöhe getrieben worden.

DAX bleibt Outperformer

"Damit bleibt der DAX in diesem Jahr der große Outperformer am Aktienmarkt", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Mehr als 16 Prozent hat der deutsche Leitindex 2025 schon zugelegt, während die US-Börsen im Minus liegen.

Bundestag ändert Grundgesetz für milliardenschwere Finanzpaket - Bundesrat muss noch zustimmen

Der Bundestag hat grünes Licht für ein historisches Kreditpaket von Hunderten Milliarden Euro für Verteidigung, Infrastruktur und Klimaschutz gegeben. Die Abgeordneten stimmten den dafür nötigen Grundgesetzänderungen mit Zweidrittelmehrheit zu. Knapp wurde es nicht, es gab mehr als 20 Stimmen Puffer. Bevor die Schuldenpläne Realität werden können, muss am Freitag allerdings noch der Bundesrat zustimmen.

Wichtige Termine auf der Agenda

International blickt man derweil auf das Trump-Putin-Telefonat zu einer eventuellen Waffenruhe in der Ukraine. Dazu läuft in den USA die für die KI-Branche wichtige NVIDIA-Entwickler-Konferenz. Am Mittwoch steht dann die Entscheidung der US-Notenbank an, am Freitag der Große Verfalltag an den internationalen Terminbörsen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires