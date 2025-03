Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag freundlich

So entwickelt sich Carnival

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 20,54 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,1 Prozent auf 20,54 USD. Kurzfristig markierte die Carnival-Aktie bei 20,71 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,27 USD. Zuletzt wurden via New York 1.291.753 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,78 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carnival-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 20.12.2024 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2024 endete, vor. Carnival hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,04 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,40 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 21.03.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Carnival veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Carnival rechnen Experten am 20.03.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 USD je Carnival-Aktie.

