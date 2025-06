Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Dienstagnachmittag ins Minus

Kurs der Carnival

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 23,72 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 23,72 USD. Die Carnival-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 23,45 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 423.986 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 01.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,72 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carnival-Aktie liegt somit 17,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,78 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carnival-Aktie 72,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.03.2025 hat Carnival in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Carnival hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,17 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 5,81 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,41 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

In der Carnival-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,88 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

