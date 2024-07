Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Carnival

Notierung im Blick

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 19,05 USD abwärts.

Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 19,05 USD nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Carnival-Aktie bis auf 18,70 USD. Bei 18,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Carnival-Aktien beläuft sich auf 1.080.185 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.12.2023 bei 19,74 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Carnival-Aktie mit einem Kursplus von 3,62 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.10.2023 Kursverluste bis auf 10,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carnival-Aktie damit 75,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carnival-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 25.06.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 5,78 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,91 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 26.09.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,17 USD je Aktie belaufen.

