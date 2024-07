Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Carnival am Donnerstagnachmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 3,4 Prozent auf 17,58 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Carnival-Aktie in der New York-Sitzung um 3,4 Prozent auf 17,58 USD ab. In der Spitze fiel die Carnival-Aktie bis auf 17,29 USD. Bei 18,11 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 1.229.105 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,29 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Carnival-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Carnival gewährte am 25.06.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2024 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Carnival mit -0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,91 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Carnival am 26.09.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,18 USD je Aktie in den Carnival-Büchern.

