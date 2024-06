Fokus auf Aktienkurs

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Nachmittag nordwärts

26.06.24 16:09 Uhr

Die Aktie von Carnival gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 18,11 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Carnival-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 18,11 USD nach oben. Die Carnival-Aktie legte bis auf 18,12 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 17,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.735.837 Carnival-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2023 auf bis zu 19,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 9,00 Prozent Luft nach oben. Am 24.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,85 USD. Der aktuelle Kurs der Carnival-Aktie ist somit 40,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Carnival ließ sich am 25.06.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Carnival mit -0,55 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 5,78 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,43 Mrd. USD umgesetzt. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert. Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 USD je Carnival-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Handelsende auf grünem Terrain Dienstagshandel in New York: S&P 500-Anleger greifen am Dienstagnachmittag zu Gewinne in New York: S&P 500 am Mittag mit Kursplus

