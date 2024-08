Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 16,64 USD zu.

Die Carnival-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 16,64 USD. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 16,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,53 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 392.873 Carnival-Aktien.

Am 23.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,63 Prozent hinzugewinnen. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 10,85 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,83 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Carnival-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Am 25.06.2024 lud Carnival zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2024 endete. Mit einem EPS von 0,07 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Carnival mit -0,32 USD je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,78 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2024 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2024 1,18 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

