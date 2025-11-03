Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen verliert am Vormittag
Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 0,769 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Cavendish Hydrogen-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 0,769 EUR. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,766 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,780 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 18.071 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 1,818 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2025). Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 57,701 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,323 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Cavendish Hydrogen-Aktie 57,997 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Cavendish Hydrogen-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Cavendish Hydrogen am 28.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,75 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Cavendish Hydrogen ein EPS von -3,62 NOK in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,28 Prozent auf 65,43 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 78,15 Mio. NOK gelegen.
Die Cavendish Hydrogen-Bilanz für Q3 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Cavendish Hydrogen-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie
Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen
Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen
Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Cavendish Hydrogen
Analysen zu Cavendish Hydrogen
Keine Analysen gefunden.