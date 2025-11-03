DAX24.163 +0,9%Est505.683 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 -2,7%Nas23.785 +0,3%Bitcoin93.036 -3,0%Euro1,1520 -0,1%Öl64,59 -0,7%Gold4.016 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Rheinmetall, BioNTech, TKMS, Palantir, Apple im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus Rheinmetall-Aktie fester: Anleger warten gespannt auf Quartalsergebnisse - HENSOLDT und RENK ebenfalls im Fokus
Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch Siemens Energy-Aktie: Weiterhin auf Höhenflug - neues 52-Wochen-Hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Notierung im Blick

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit roten Vorzeichen

03.11.25 16:08 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,6 Prozent auf 0,750 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,75 EUR -0,02 EUR -2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Cavendish Hydrogen befand sich um 16:04 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,6 Prozent auf 0,750 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,750 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,780 EUR. Zuletzt wechselten 68.129 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,818 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 142,400 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,323 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 132,198 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

DatumMeistgelesen
Wer­bung