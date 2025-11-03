Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 3,6 Prozent auf 0,750 EUR ab.

Das Papier von Cavendish Hydrogen befand sich um 16:04 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,6 Prozent auf 0,750 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Cavendish Hydrogen-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,750 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,780 EUR. Zuletzt wechselten 68.129 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,818 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 142,400 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,323 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 132,198 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,75 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 65,43 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Cavendish Hydrogen dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Cavendish Hydrogen rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

Cavendish-Aktie tiefrot: NEL ASA-Tochter Cavendish mit durchwachsenen Zahlen