CDU-Wirtschaftspolitiker: Nach Mercosur weitere Schritte gehen

09.01.26 13:25 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Unions-Fraktionsvize Sepp Müller spricht sich neben dem Mercosur-Abkommen für weitere Schritte aus. "Mercosur zeigt, dass freier Handel auch in einer Zeit zunehmenden Protektionismus und geopolitischer Handelsbeschränkungen noch Fürsprecher hat", sagte Müller.

"Gleichzeitig wird deutlich, dass wir als Europäer schneller und besser werden müssen, wenn wir den Anschluss an weitere Märkte nicht verlieren wollen. Der nächste Schritt ist daher eine strategische Anbindung, vielleicht sogar ein Beitritt an das pazifische Freihandelsabkommen CPTPP." Müller ist zuständig unter anderem für Wirtschaft.

Nach jahrelangen Verhandlungen ist der Weg für den Abschluss des EU-Freihandelsabkommens mit den vier südamerikanischen Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay frei. Bei einer Sitzung von Vertretern der 27 EU-Länder stimmten in Brüssel ausreichend viele Teilnehmer der geplanten Unterzeichnung des Deals zu.

"Unsere exportorientierte Volkswirtschaft braucht offene Märkte. Mit über 440 Millionen Verbrauchern in der EU und dem nun größten Freihandelsmarkt der Welt ist jede Investition in Deutschland ein direkter Weg für Unternehmen, Zugang zu riesigen Märkten zu erhalten", so Müller./hoe/DP/jha