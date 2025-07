Ceconomy St Aktie News: Ceconomy St am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Ceconomy St gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,42 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 4,42 EUR zu. Der Kurs der Ceconomy St-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,45 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,41 EUR. Von der Ceconomy St-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.123.775 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 markierte das Papier bei 4,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ceconomy St-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.01.2025 (2,37 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Ceconomy St-Aktie mit einem Verlust von 46,29 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,033 EUR. Im Vorjahr hatte Ceconomy St 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,33 EUR je Ceconomy St-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Ceconomy St am 15.05.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,17 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ceconomy St in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,25 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,33 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte Ceconomy St die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,356 EUR je Ceconomy St-Aktie.

