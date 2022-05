Celsion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Celsion hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,820 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,350 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net