CEWE Stiftung-Aktie: Insider passt Depot an

DD-Meldung

CEWE Stiftung rückte kürzlich wegen Directors' Dealings in den Fokus der Anleger.

Am 15.08.2024 konnte bei CEWE Stiftung ein Insidertrade ausgemacht werden. CEWE Stiftung meldete den Insiderdeal am 16.08.2024. CEWE Stiftung-Sonstige Führungsperson Waskönig, Jörg vergrößerte am 15.08.2024 die eigene Aktienposition. Waskönig, Jörg erwarb 1.080 Aktien für je 98,80 EUR. Die Aktie notierte am Schluss mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,10 Prozent auf 97,50 EUR.

Bis zum Handelsende am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung ging es für das CEWE Stiftung-Papier aufwärts. In der FSE-Sitzung verteuerte es sich um 1,00 Prozent auf 98,60 EUR. Die Aktien von CEWE Stiftung sind unterdessen 691,34 Mio. Euro wert. Der Free Float wird momentan auf 6.955.153 Anteilsscheine beziffert.

Schon am 15.08.2024 stellte Waskönig, Jörg Anteile zum Kauf. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 450 Papiere zu jeweils 96,14 EUR.

Redaktion finanzen.net