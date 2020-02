Engie ernennt Waysand zur Nachfolgerin von CEO Kocher

Ernannt worden sei mit sofortiger Wirkung Generalsekretärin Claire Waysand, wie der Konzern mitteilte. CEO Isabelle Kocher werde ihr Mandat vor Mai 2020 beenden. Das Unternehmen hatte Anfang Februar mitgeteilt, dass es den im Mai auslaufenden Vertrag mit der Vorstandsvorsitzenden nicht verlängern werde. Kocher hatte das Amt 2016 übernommen.

Außer Waysand, die den Konzern bereits interimistisch leitete, gehören dem Management Executive Vice President and Chief Operating Officer Paulo Almirante sowie Executive Vice President and CFO Judith Hartmann an.

Engie will am 27. Februar die Zahlen für 2019 veröffentlichen.

