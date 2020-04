Chewy A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chewy A präsentierte in der am 03.04.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2020 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,150 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,168 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,35 Milliarden USD – ein Plus von 24,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chewy A 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 0,108 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,32 Milliarden USD belaufen hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,630 USD. Im Vorjahr hatten -0,655 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,85 Milliarden USD gegenüber 3,53 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,650 USD und einen Umsatz von 4,84 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

