DAX23.491 +0,2%Est505.727 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +3,2%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.259 +1,1%Euro1,1442 +0,1%Öl106,2 +2,2%Gold5.000 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- BYD, Commerzbank, Kryptos im Fokus
Top News
BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg BVB-Aktie: Dortmund schlägt Augsburg
Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute Daimler Truck-Aktie im Minus: Aktienrückkaufprogramm startet heute
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

China: Einzelhandel, Industrieproduktion und Investitionen überraschen positiv

16.03.26 07:35 Uhr

PEKING (dpa-AFX) - In China haben sich Einzelhandel, Industrieproduktion und die Sachinvestitionen zum Jahresstart besser als erwartet entwickelt. In den ersten beiden Monaten des Jahres sei die Industrieproduktion im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen, Dies teilte das Statistikamt am Montag in Peking mit. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Plus von 5,3 Prozent gerechnet.

Wer­bung

Mit dem Anstieg in den ersten beiden Monaten beschleunigte sich der Anstieg auch im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres. Im Dezember war die Produktion in der Industrie um 5,2 Prozent gestiegen.

Neben der Industrieproduktion überraschten im Januar und Februar auch der Einzelhandelsumsatz und die Sachinvestitionen positiv. So legten die Investitionen um 1,8 Prozent zu. Hier hatten die Analysten im Schnitt mit einem Rückgang um rund fünf Prozent gerechnet. Der Einzelhandelsumsatz stieg um 2,8 Prozent und fiel ebenfalls besser aus als erwartet.

In China werden viele Konjunkturdaten wegen des Neujahrsfests, das kein festes Datum hat und daher sowohl im Januar als auch im Februar stattfinden kann, zur besseren Vergleichbarkeit für die ersten beiden Monate zusammen veröffentlicht.

/zb/nas