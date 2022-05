Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Mercedes-Produktion durch Halbleitermangel kaum beeinträchtigt - Ausbau eigener Kompetenzen

"Es gab keine großen Auswirkungen", sagte Produktionschef Jörg Burzer am Dienstag am Rande einer Mercedes-Veranstaltung in Stuttgart. "Die Produktion läuft stabil, im Wesentlichen fahren wir durch", ergänzte er. Der Dax-Konzern hatte zu Jahresbeginn erklärt, er rechne ab dem zweiten Halbjahr mit einer Besserung der Versorgungsprobleme mit Halbleitern. Der Engpass machte der Autoindustrie weltweit aufgrund von Nachfrageverschiebungen in der Corona-Pandemie zu schaffen. Auch Lieferausfälle von Teilen aus der Ukraine und der Lockdown in Peking, wo Mercedes-Benz im Joint-Venture BAIC produziert, hätten die Produktion nicht getroffen, ergänzte Burzer.

Mercedes-Benz will bei Batterietechnologie eigene Kompetenzen ausbauen

Mit einem Kompetenzzentrum für Batterietechnologien will Mercedes-Benz den Wandel zur Elektromobilität weiter vorantreiben. Vorstandschef Ola Källenius legte am Dienstag in Stuttgart den Grundstein für den sogenannten E-Campus. Das Zentrum im Stammwerk in Untertürkheim soll 2023 schrittweise in Betrieb genommen werden. Dort soll zu zukünftigen Generationen von Batterien und Batteriezellen geforscht werden, diese aber auch entwickelt und produziert werden.

Der Grundstein symbolisiere laut Källenius die Zukunftsfähigkeit des Standorts. Mit rund 16 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Werk in Untertürkheim laut Mercedes-Benz der größte Standort im Produktionsverbund für den Antriebsstrang. "Untertürkheim wird auch in Zukunft das Zentrum der Mercedes-Benz Antriebsexpertise sein", sagte Källenius laut einer Mitteilung.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, auf dem E-Campus werde mit der Batterie sowie dem elektrischen Antriebsstrang das "Herz des Elektroautos" entstehen. "Das macht diesen Standort zum Symbol für die Transformation der Automobilindustrie - vom Verbrenner zum Elektroantrieb."

Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Ergun Lümali, bezeichnete die Grundsteinlegung als sehr gute Nachrichten für die Beschäftigten und "klares Bekenntnis für die Zukunftsfähigkeit des Traditionsstandortes". Die Transformation hin zu CO2-freien Antrieben dürfe nicht zum Abbau von Wertschöpfung führen.

Die Mercedes-Benz-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,50 Prozent schwächer bei 65,94 Euro.

Frankfurt / Stuttgart (Reuters/dpa-AFX)

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com