Nintendo senkt Prognose für Switch-Absatz

Heute im Fokus

DAX entfernt sich von Höchststand -- Börsen in Fernost schließen mit Aufschlägen -- Brenntag steigert Umsatz und Gewinn -- QIAGEN hebt Jahresziele wieder an -- Scout24, Evonik, Vonovia im Fokus

Commerzbank stellt nach gutem Quartal Gewinn für 2021 in Aussicht. Merck hebt Ausblick erneut an - Life-Science-Sektor stark. US-Notenbank reduziert Kaufprogramm - Leitzins unangetastet. ProSiebenSat.1 hebt nach gutem 3. Quartal erneut Ausblick an. Siemens Healthineers beim bereinigten EBIT schwächer als erwartet. Deutsche Post erhöht Prognosen für 2021 und 2023 erneut.