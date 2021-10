PS5 vs. Switch: Sony stößt Nintendo vom Thron

• Nintendo Switch für 33 Monate die am meisten verkaufte Konsole in den USA• PlayStation 5 schlägt die Nintendo Switch im September• Die Nintendo Switch könnte im Oktober die Marktführung zurückerobern

Die Switch war fast drei Jahre lang die am meisten verkaufte Konsole in den USA

Ganze 33 Monate führte die Nintendo Switch in den USA die Rangliste der meist verkauften Videospiel-Konsolen in den Bereichen US-Dollar und Stückzahl an. Das letzte Mal, dass eine andere Konsole im Bereich Stückzahl führte, war im November 2018 die PlayStation 4, wie der NPD Groupfswit-Analyst Mat Piscatella via Twitter bekannt gab.

US NPD HW - September 2021 snaps the remarkable 33 consecutive month streak that Nintendo Switch was the market's leading platform in hardware unit sales. November 2018 was the last month a platform other than Nintendo Switch led the market in unit sales (PlayStation 4). — Mat Piscatella (@MatPiscatella) October 18, 2021

Die PlayStation 5 kann die Erfolgsserie der Switch im September stoppen

Im September 2021 schafft es die PlayStation 5 (PS5) nun erstmals, Nintendos Serie von aufeinanderfolgenden Monaten als Marktführer zu stoppen, so Piscatella. In diesem Monat war Sonys Videospiel-Konsole der von Nintendo sowohl in der verkauften Stückzahl als auch im US-Dollar-Bereich voraus. Während die Switch im Hinblick auf das gesamte Jahr bisher weiter bei der Zahl der verkauften Geräte führt, ist die PS5 die meistverkaufte Hardware-Plattform des Jahres 2021 in US-Dollar, so Piscatella weiter. Ob der Führungswechsel im September daran lag, dass Sony in diesem Monat mehr Konsolen ausliefern konnte oder Nintendo Probleme mit den Switch-Auslieferungen hatte, ist nicht klar. Mit mehr als zehn Millionen Konsolen ist die PS5 jedoch die am schnellsten verkaufte PlayStation von Sony, so The Verge. Nintendo hat es hingegen seit der Markteinführung der Switch im Jahr 2017 geschafft, ganze 89 Millionen Konsolen an den Mann zu bringen.

Übernimmt die Switch im Oktober wieder die Führung?

Dass die PS5 die Switch im September schlagen konnte, könnte jedoch auch daran liegen, dass die Nachfrage vor dem OLED-Switch-Launch einfach nicht so groß war. Schafft es Nintendo also im Oktober genügend OLED-Modelle auszuliefern, wenn die Nachfrage wieder steigt, könnte die Konsole in diesem Monat auch die Marktführung wieder übernehmen, erklärt The Verge.

E. Schmal/Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Barone Firenze / Shutterstock.com, pcruciatti / Shutterstock.com