Nach einem erfolgreichen Jahr 2020, in dem der Umsatz um rund 38 Prozent wuchs und das Ebitda in den schwarzen Bereich drehte, möchte das Unternehmen in diesem Jahr weiter kräftig wachsen. Für 2021 strebt CEO Stefan Feltens ein organisches Umsatzwachstum von rund einem Fünftel sowie eine bereinigte Ebitda-Marge von 2,3 bis 2,8 Prozent an. Der Vergleichswert für 2020 legte von minus 1,9 auf plus 2,2 Prozent zu. Insbesondere die Einführung des elektronischen Rezepts, dessen Start für den Sommer erwartet wird, soll das Wachstum anfeuern. Tatsächlich legt die Sempora-Apothekenmarktstudie 2021 nahe, dass viele Kunden ihre Rezepte künftig online einlösen werden. Immerhin 26 Prozent der 1.351 befragten Verbraucher gaben an, E-Rezepte künftig nur bei Versandapotheken einzulösen. Vor einem Jahr lag der Anteil noch bei 19 Prozent. Und unabhängig von dieser Frage sagten 33 Prozent, dass sie zur Einlösung eines E-Rezeptes eine Versandapotheke gegenüber einer stationären Apotheke bevorzugen würden. Tobias Brodtkorb, Managing Partner bei Sempora, geht daher davon aus, dass die Einführung des E-Rezeptes den Markt umkrempeln wird: "Die Wachstumsprognosen für den Versandhandel erscheinen dadurch realistisch." Zwar gibt es mit den Plattformen auf Seiten der Apotheker eine Gegenbewegung. Doch zumindest die im Rahmen der Studie ebenfalls befragten Hersteller sind skeptisch: 39 Prozent glauben nicht, dass sich die Plattformen "gesund.de" oder "ihreapotheke.de" gegen die Angebote von DocMorris oder Shop Apotheke durchsetzen werden. Shop Apotheke ist aus Sicht der Hersteller die leistungsfähigste Versandapotheke, die Anbieter aus der Zur Rose-Gruppen fallen im Vergleich etwas zurück. Gute Aussichten also, dass die Aktie von Shop Apotheke ihren Aufwärtstrend fortsetzen wird. Wegen des inzwischen nur noch kleinen Hebels von rund 1,3 sollten Anleger den erstmals in ZJ 14.2020 empfohlenen Mini Long (ISIN DE000MC7H6B6) von Morgan Stanley in ein Papier mit höherem Hebel tauschen (ISIN DE000MA4B2Z7).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.