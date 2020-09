Corona und Übernahmen

In den zurückliegenden Monaten beflügelten die Suche nach einem Corona-Impfstoff und Übernahmen den gesamten Sektor. Dabei ist die Biotechnologie längst nichts Neues. Seit Jahrtausenden werden Pilze zur Herstellung von Nahrungsmittel wie Brot, Bier, Käse und Wein eingesetzt. 2017 wurden nach Angaben des Researchhauses Global Markets Insights (GMI) knapp 400 Mrd. Dollar mit biotechnologisch entwickelten Produkten erwirtschaftet - knapp 62 Prozent davon im Biopharma-Segment. Die Experten von GMI rechnen damit, dass das Marktvolumen bis 2024 auf rund 775 Mrd. Dollar steigen könnte. Vor allem bei der Entwicklung von Medikamenten gewinnt Biotech zunehmend an Bedeutung. Bereits heute stammen sechs der umsatzstärksten Medikamente aus dem Labor eines Biotechkonzerns. Viele Anleger blicken für Biotech-Investments meist in die USA. Dabei gibt es in Europa längst auch vielversprechende Branchenplayer. Zahlreiche Firmen haben inzwischen einen Börsenwert von mehr als einer Mrd. Euro erreicht und viele Produkte in der Pipeline. Genmab aus Dänemark etwa fokussiert sich auf die Krebs-Antikörpertherapien. Morphosys aus Deutschland hat gemeinsam mit der Johnson & Johnson-Tochter Janssen das Mittel gegen Schuppenflechte, Tremfya, auf dem Markt. Mit Gantenerumab gegen Alzheimer, Otilimab gegen Arthritis und MOR202 gegen Krebs hat MorphoSys weitere Kandidaten in Phase III. Die holländische Argenx forscht im Bereich Antikörpertherapien mit Fokus auf Krebserkrankungen und Autoimmunkrankheiten. Pharmariesen haben längst das Potenzial europäischer Biotechunternehmen erkannt und kooperieren mit Konzernen wie Morphosys. Zudem sind Biotechnologieunternehmen gern Ziel von Übernahmen. Das Zertifikat auf den European Biotech Index von HVB onemarkets spiegelt die Entwicklung des Index wider, die Gebühr liegt bei 1,5 Prozent p.a. (ISIN DE000HX28ET5).

