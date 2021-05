Das stärkste Quintett der Welt

Einmal mehr ragten die GAFAM-Firmen Alphabet (Google), Apple, Facebook, Amazon und Microsoft heraus. Die fünf Tech-Schwergewichte haben mit ihrem Zahlenwerk auf der ganzen Linie überzeugt.

Den Auftakt machte Microsoft. Der Softwarekonzern profitiert weiter vom Fokus auf Cloud-Dienste, aber auch von der erhöhten PC-Nachfrage und der Popularität von Videospielen in der Corona-Krise. Während der Umsatz um 19 Prozent auf 41,7 Mrd. Dollar kletterte, stieg der Gewinn um 44 Prozent auf 15,46 Mrd. Dollar. Nicht nur diese Zahlen, auch der Ausblick ist besser als gedacht: Für das bis Ende Juni laufende vierte Geschäftsquartal rechnet Microsoft mit Umsätzen zwischen 43,6 Mrd. und 44,5 Mrd. Dollar. Analysten hatten hier bisher mit lediglich 42,98 Mrd. Dollar im Durchschnitt gerechnet.

Beeindruckende Zahlen legte auch Alphabet vor. Während der Gewinn um 163 Prozent auf 17,9 Mrd. Dollar hochgeschossen ist, kamen die Erlöse um 34 Prozent auf 55,3 Mrd. Dollar voran. Im Online-Anzeigengeschäft von Google - Alphabets Haupteinnahmequelle - lief es erneut rund. Es trug mit rund 32 Mrd. Dollar - ein Plus von 30 Prozent - den größten Anteil zum Umsatz bei. Alphabet kündigte zusätzlich einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 50 Mrd. Dollar an. Kein Wunder, dass die Aktie nach der Meldung auf ein Rekordhoch nach oben schoss.

Auch Facebook wächst weiter ungebremst. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz um 48 Prozent auf knapp 26,2 Mrd. Dollar. Der Gewinn sprang von 4,9 Mrd. auf 9,5 Mrd. Dollar hoch. Die Zahl der Nutzer, die mindestens einmal pro Monat zu Facebook kommen, stieg um 50 Mio. auf 2,85 Mrd. Knapp 1,9 Mrd. nutzen die Plattform täglich - beeindruckend!

Geradezu sensationelle Zahlen kamen von Apple: Der iPhone-Konzern steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 54 Prozent auf 89,6 Mrd. Dollar. Der Gewinn wurde mit 23,6 Mrd. Dollar mehr als verdoppelt. Beide Kennziffern lagen weit über den Erwartungen der Analysten. Das iPhone spielte dabei wieder einmal die Hauptrolle und brachte knapp 48 Mrd. Dollar Umsatz ein - fast zwei Drittel mehr als vor einem Jahr. Aber auch bei den Mac-Computern gab es ein sattes Plus von 70 Prozent auf 9,1 Mrd. Dollar Umsatz. Geografisch ragte China mit einem Umsatzwachstum um 87 Prozent auf 17,7 Mrd. Dollar heraus. Angesichts der starken Geschäftsentwicklung ist der Sprung der Apple-Aktie auf ein neues Rekordhoch nur eine Frage der Zeit.

Als letzter in der GAFAM-Riege berichtete Amazon: Der Internet-Shoppingboom und florierende Cloud-Dienste haben den weltgrößten Online-Händler beflügelt. Im ersten Quartal nahm der Umsatz um 44 Prozent auf 108,5 Mrd. Dollar zu. Den Gewinn erhöhte Amazon um mehr als das Dreifache auf den Rekordwert von 8,1 Mrd. Dollar. Damit übertraf Amazon die Erwartungen deutlich. Der Konzern gab zudem einen optimistischen Geschäftsausblick ab.

Angesichts der Zahlen und der Prognose bleibt der MINI auf den GAFAM-Index trotz der Performance von fast 100 Prozent seit der Empfehlung in ZJ-Ausgabe 18.2020 ein ganz klarer Kauf (ISIN DE000MC6CTN7).





