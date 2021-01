Der Squeeze Out läuft!

Einer der Leidtragenden ist Melvin Capital, der mit am kräftigsten gegen die US-Videospielkette gewettet hatte. Die Geldgeber des in Schieflage geratenen US-Hedgefonds mussten sogar rund 2,75 Mrd. Dollar nachschießen. Mel¬vin Capital ist aber auch hierzulande kein Unbekannter. Der Hedgefonds hält bei verschiedenen deutschen Aktien hohe Short-Quoten. Zum Beispiel hatte Melvin Capital letzten Angaben zufolge 6,21 Prozent der ausstehenden Evotec-Aktien leerverkauft. Bei Varta betrug die Leerverkaufsquote immerhin noch 4,35 Prozent. In Marktkreisen wird vermutet, dass der Hedgefonds Risiko aus seinen Büchern nimmt oder nehmen muss und daher ein Teil der Positionen bei Evotec und Varta aufgelöst hat. Sogar über eine Liquidierung des Fonds wird spekuliert. Dazu würden auch die jüngsten Kursanstiege passen: Während Evotec allein seit Mitte Januar von gut 28 Euro auf in der Spitze mehr als 40 Euro zulegen konnte, schnellten die Varta -Papiere sogar von rund 110 Euro auf fast 170 Euro nach oben. Dabei sah es bei Varta vor wenigen Wochen gar nicht mal so gut aus. Berichte über Mikrobatterie-Pläne der Konkurrenten Samsung und LG für kabellose Kopfhörer setzten die Aktie noch Mitte Januar unter Druck. Doch der Short Squeeze hat diese Befürchtungen in den Hintergrund treten lassen. Nachdem der Turbo der BNP aus ZJ 46.2020 nun mit rund 145 Prozent im Plus liegt, raten wir dazu, den Einsatz rauszuziehen und mit dem Erlös in ein Discount-Zertifikat der HVB zu wechseln, der wegen der hohen Volatilität der Aktie mit hervorragenden Konditionen aufwartet.

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete. Hier können Sie sich zum Gratis-Newsletter anmelden: ZertifikateJournal



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.