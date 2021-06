DAX Analyse ab dem 10 Juni mit KO Scheinen

GO

Heute im Fokus

DAX eröffnet im Plus -- Asiatische Börsen freundlich -- GameStop macht weniger Verlust -- AIXTRON erhöht erneut Prognose -- BMW, Amazon, Stellantis im Fokus

United Airlines verhandelt offenbar über Kauf von mindestens 100 Boeing 737 Max. Siemens-Gamesa-Beteiligung Windar könnte an die Börse kommen. USA spenden halbe Milliarde Impfdosen von BioNTech/Pfizer an ärmere Länder. El Salvador will Vulkan-Energie für Bitcoin-Schürfen einsetzen. Biden ruft vor G7-Gipfel zur Verteidigung der Demokratie auf.