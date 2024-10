DAX Analyse ab dem 21 Oktober

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Sanofi in exklusiven Verhandlungen über Opella-Verkauf. Hannover-Rück-Tochter E+S sieht nach Unwettern weitere Preiserhöhungen. DHL erwartet Paket-Boom zu Weihnachten. China will mit weiterer Leitzinssenkung Wirtschaft ankurbeln. Bürgerinitiative fordert Stopp von Tesla-Werksausbau. Roche erhält grünes Licht in USA für Begleitdiagnostikum bei Magenkrebs.