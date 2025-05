DAX Analyse ab dem 26 Mai - Nicht zu greifen

Entdecke die Chancen der 600%-Momentum-Strategie und maximiere Deine Renditen für die zweite Jahreshälfte 2025. Das Webinar bietet weitere exklusive Einblicke in spannende Trends sowie wertvolle Tipps von den Experten Jürgen Schmitt und Cliff Michel.

Einführung in die Handelsplattform ATAS Teil 5

Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Gold und Aktien

Heute im Fokus

Frühere VW-Manager wegen Dieselaffäre zu Haft verurteilt. Datenschutzvorfall bei adidas. US Steel und Nippon Steel: Trump stellt "Partnerschaft" in Aussicht. Papenburg plant keinen weiteren Kauf von Salzgitter-Aktien. Airbus erhält weiteren Auftrag von vietnamesischer Vietjet. Enel erhöht Erneuerbare-Kapazität in USA durch Beteiligungstausch