DAX Halbjahres Ausblick

Heute im Fokus

Erster Handelstag 2023: DAX im Plus -- Asiens Börsen im Feiertag -- Deutsche Bank und JPMorgan beantragen Abweisung von US-Klagen wegen Epstein-Geschäften -- CEWE, Sartorius, RWE im Fokus

Facebook und Instagram heben möglicherweise Sperre von Ex-Präsident Trump auf. BVB startet mit Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung auf die Rückrunde. IWF-Chefin Kristalina Georgiewa erwartet hartes Jahr für die Weltwirtschaft. China: Stimmung in Industrie und Dienstleistung überraschend deutlich eingetrübt. Importstopp für Rohöl aus Russland in Kraft.