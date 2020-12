Gold Analyse ab dem 8 Dezember

GO

Heute im Fokus

DAX etwas leichter -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- QIAGEN traut sich in der Corona-Krise noch mehr Wachstum zu -- HELLA erhöht nach gutem Quartal Jahresprognose -- BVB, BASF, Tesla im Fokus

CompuGroup erwartet 2021 stärkeres Umsatzwachstum. Deutsche Börse verlängert Vertrag von Vorstand Christoph Böhm. Delivery Hero-Chef gegen Tariflöhne. Streit zwischen Telefonica Deutschland und 1&1 Drillisch weitet sich aus. Swiss Re beteiligt sich an Versicherungs-Startup Getsafe. Gewerkschaft geht Conti an - 'Hätten Investoren fürs Werk' in Aachen. Facebook und Google sollen Australiens Medien Geld für Inhalte zahlen.