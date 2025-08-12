Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies reagiert am Mittag positiv
Die Aktie von Clara Technologies zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Clara Technologies zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 3,24 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 12:02 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,24 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Clara Technologies-Aktie sogar auf 3,26 EUR. Bei 3,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 79.331 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.
Am 30.04.2025 hat Clara Technologies die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie
Clara Technologies-Aktie schwächer: Abwärtsspirale setzt sich fort - Anleger flüchten vor Quartalszahlen
Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts
Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Clara Technologies
Analysen zu Clara Technologies
Keine Analysen gefunden.