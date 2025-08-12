Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies reagiert am Mittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Clara Technologies zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Clara Technologies zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,5 Prozent auf 3,24 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die Clara Technologies-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,24 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Clara Technologies-Aktie sogar auf 3,26 EUR. Bei 3,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 79.331 Clara Technologies-Aktien den Besitzer.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

