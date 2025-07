Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies am Mittwochvormittag auf Verkaufszetteln der Anleger

So bewegt sich Clara Technologies

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Clara Technologies. Das Papier von Clara Technologies befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 11,9 Prozent auf 3,56 EUR ab.

Die Clara Technologies-Aktie musste um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 11,9 Prozent auf 3,56 EUR. Der Kurs der Clara Technologies-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,52 EUR nach. Bei 4,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Tradegate 174.293 Clara Technologies-Aktien umgesetzt.

Clara Technologies ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

