Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagnachmittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Coinbase gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Coinbase-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 141,65 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 141,65 USD. In der Spitze legte die Coinbase-Aktie bis auf 141,86 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 136,19 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.908.988 Coinbase-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,86 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,38 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 77,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Coinbase-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Coinbase am 02.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -2,43 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 674,15 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 590,34 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Coinbase am 21.02.2024 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Coinbase-Verlust in Höhe von -0,980 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coinbase-Aktie

