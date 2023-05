Coinbase Aktie News: Coinbase am Freitagvormittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Coinbase 52,14 EUR

Die Coinbase-Aktie konnte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 53,00 EUR. Die Coinbase-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,00 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 637 Coinbase-Aktien umgesetzt.

Bei 113,58 EUR erreichte der Titel am 05.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 114,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Coinbase-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.01.2023 bei 29,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Coinbase gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Coinbase ein Ergebnis je Aktie von -1,98 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 772,53 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.166,44 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 08.08.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -2,741 USD je Coinbase-Aktie in den Büchern stehen.

Coinbase erweitert nach Umfrage Krypto-Angebot in Singapur

Paul Tudor Jones: Warum der Bitcoin in den USA ein Problem hat - und wie KI einen Produktivitätsboom auslösen könnte

Urteil in Prozess um Insiderhandel mit Kryptowährungen: Ex-Coinbase-Manager muss für zwei Jahre ins Gefängnis

