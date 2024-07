Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 14,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 11:48 Uhr 2,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 14,66 EUR. Mit einem Wert von 14,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.855.164 Commerzbank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,14 Prozent hinzugewinnen. Am 08.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 58,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,569 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 15.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.08.2025 präsentieren.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

