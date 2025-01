Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Mittag ausgebremst

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 15,30 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 15,30 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,28 EUR. Bei 15,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.374.104 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,97 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.02.2024 bei 10,15 EUR. Abschläge von 33,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,350 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,524 EUR je Commerzbank-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 17,18 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 06.11.2024. Das EPS belief sich auf 0,54 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 13.02.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.02.2026.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2024 2,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

