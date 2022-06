Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagvormittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,02 EUR

-0,96% Charts

News

Analysen

Mit einem Wert von 8,10 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie um 03.06.2022 09:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 8,08 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,12 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 88.246 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 14,87 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.09.2021 (5,01 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 61,70 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,65 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 2.795,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.492,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 02.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,07 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Mai 2022: Analysten sehen Potenzial bei Commerzbank-Aktie

Konkurrent aus dem Stand größte Beteiligung: In diese US-Werte hat die Commerzbank im ersten Quartal investiert

Beiersdorf und Rheinmetall sind DAX-Aufstiegskandidaten - Aktien schließen mit unterschiedlicher Tendenz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Commerzbank AG