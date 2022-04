Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,12 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:22 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 7,09 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,04 EUR aus. Bei 7,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 3.605.316 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 34,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.04.2021 bei 4,70 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,60 EUR.

Am 12.05.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,28 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank -0,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,43 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,05 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,10 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 12.05.2022 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2022-Bilanz am 09.02.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

