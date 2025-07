Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 28,27 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Commerzbank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 28,27 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 27,99 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 225.832 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,74 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Abschläge von 57,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,911 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,25 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 09.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,15 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,43 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,37 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie sinkt - BofA-Favorit nun Deutsche Bank

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingefahren

Überraschende Wende: UniCredit nun größter Commerzbank-Aktionär - Commerzbank-Aktie leichter