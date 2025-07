Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 30,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 30,26 EUR. Bei 30,38 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 174.423 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,74 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 59,96 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,916 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,76 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 09.05.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,62 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,40 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commerzbank von vor 5 Jahren verdient

BPM-Aktie im Sinkflug: Commerzbank-Interessent UniCredit verzichtet auf BPM-Übernahme

Erste Schätzungen: Commerzbank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal