Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 15,99 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 15,99 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,07 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 15,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.957.844 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,97 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 08.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,524 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 17,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,86 Mrd. EUR eingefahren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 13.02.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.02.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

