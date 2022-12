Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,85 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 12:22 Uhr 0,6 Prozent. Bei 7,87 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 7,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 954.742 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 17,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 52,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,48 EUR.

Am 09.11.2022 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.422,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.492,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 16.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 15.02.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Commerzbank-Aktie.

Umfrage zu bargeldlosem Bezahlen: Vor allem Jüngere suchen digitale Lösungen

Zinspolitik der Notenbanken im Fokus: So könnte sich der Goldpreis 2023 entwickeln

Commerzbank-Aktie tiefer: Commerzbank tritt in Verhandlungen mit Verdi über ComTS-Tarifvertrag

