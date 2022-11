Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Montagmittag stärker

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,30 EUR

0,48% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 8,36 EUR zu. Bei 8,44 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 2.346.586 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.02.2022 bei 9,51 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 61,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 8,95 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 03.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz lag bei 2.795,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Commerzbank am 09.11.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Commerzbank die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2020 gehen Analysten von einem Commerzbank-Verlust in Höhe von -0,415 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Oktober 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der Commerzbank-Aktie angepasst

Mögliche Index-Änderungen im Dezember: Porsche AG könnte PUMA aus dem DAX drängen

Commerzbank-Aktie im Minus: Erneute Streiktage bei Commerzbank-Tochter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf