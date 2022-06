Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,00 EUR

Um 10.06.2022 09:22:00 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 8,06 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 8,04 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,13 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 312.385 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 9,51 EUR markierte der Titel am 21.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,29 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,65 EUR.

Commerzbank ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.795,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.492,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 02.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

