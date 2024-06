Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Montagvormittag ausgebremst

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 15,37 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 15,37 EUR. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 15,31 EUR ein. Bei 15,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 195.496 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,83 EUR erreichte der Titel am 22.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Mit Abgaben von 40,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,566 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 16,18 EUR angegeben.

Commerzbank veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,43 Mrd. EUR – ein Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 4,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,04 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Schwacher Handel: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Verluste in Frankfurt: DAX notiert am Nachmittag im Minus