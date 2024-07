Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Commerzbank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 14,67 EUR nach oben.

Um 15:51 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 14,67 EUR. Bei 14,71 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.008.458 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 7,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.09.2023 bei 9,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,81 Prozent.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,569 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,03 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 6,43 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,05 EUR je Commerzbank-Aktie.

