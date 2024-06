Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagmittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 15,04 EUR.

Das Papier von Commerzbank befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 15,04 EUR ab. Das Tagestief markierte die Commerzbank-Aktie bei 14,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 15,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.278.684 Commerzbank-Aktien.

Bei einem Wert von 15,83 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.05.2024). Mit einem Zuwachs von 5,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 9,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 39,31 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,569 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,80 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX notiert schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt letztendlich ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So entwickelt sich der DAX aktuell