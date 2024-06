Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Mittwochmittag zu

Commerzbank im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 14,91 EUR.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 14,91 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 15,02 EUR. Bei 14,93 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 894.960 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,83 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 6,17 Prozent wieder erreichen. Bei 9,12 EUR fiel das Papier am 08.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 38,79 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,350 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,569 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 16,18 EUR.

Am 15.05.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 6,43 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,04 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

