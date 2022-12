Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 7,68 EUR

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 7,73 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 7,63 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.008.805 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (9,51 EUR) erklomm das Papier am 21.02.2022. 18,76 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 5,17 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,54 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 9,66 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.422,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Commerzbank 2020 einen Verlust in Höhe von -0,415 EUR ausweisen wird.

