Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 15,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 15,55 EUR. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,17 EUR nach. Mit einem Wert von 15,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.690.602 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,83 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 1,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,46 EUR ab. Abschläge von 39,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,517 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,69 EUR aus.

Am 07.08.2024 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,45 EUR, nach 0,46 EUR im Vorjahresvergleich. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,52 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.11.2025 dürfte Commerzbank die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,01 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Stabilität im Vordergrund: Bundesbank äußert sich zur möglichen Commerzbank-Übernahme - Commerbank-Aktie höher

Zuversicht in Frankfurt: DAX letztendlich stärker

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester