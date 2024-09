Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Blick auf Commerzbank-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 15,64 EUR an der Tafel.

Bei der Commerzbank-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,64 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 15,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 15,50 EUR aus. Bei 15,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 366.869 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.05.2024 bei 15,83 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 1,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 9,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,517 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,69 EUR an.

Am 07.08.2024 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,46 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,52 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,44 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,01 EUR je Aktie belaufen.

